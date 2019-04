Im Caritas Zentrum Holt : Viele Interessenten für die neue Tagespflege

Holt Die neue Tagespflege des Caritasverbands in Holt ist eröffnet. Bis zu 16 Menschen werden dort künftig von 8 bis 16 Uhr betreut. Die Einrichtung ist für ältere Menschen geeignet, die sich einsam fühlen, an körperlichen Einschränkungen leiden oder etwa aufgrund einer Demenz ständig betreut werden müssen.

In einem Beratungsgespräch wird zunächst der individuelle Bedarf festgestellt. Die Betreuung findet in Gruppen statt. Mit Gymnastik wird die Beweglichkeit trainiert, und es wird gemeinsam gesungen. Auch Spaziergänge zählen zum Angebot in der katholischen Einrichtung. Für ergänzende individuelle Betreuung steht zusätzliches Personal zur Verfügung. Alle Räume sind barrierefrei. Neben einem Pflegebad gibt es einen separaten Ruheraum. Das Essen wird frisch in der eigenen Küche zubereitet. Es liegen bereits viele Anfragen von Interessierten vor. „Breite Unterstützung hat dieses neue Angebot möglich gemacht“, sagte Manuela Jansen, Bereichsleiterin Alter und Pflege, bei der Eröffnung.