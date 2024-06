Fitnessgeräte für alle in Mönchengladbach Odenkirchen bekommt neue Sportanlage

Marcel Klotz (Grüne) konnte diesen Einwand nicht nachvollziehen. „Wir waren uns damals bei einer Begehung parteiübergreifend einig, dass die Fläche sehr gut geeignet ist, um für die Jugendlichen im Viertel eine Sportanlage zu bauen“, sagte er. „Es wird immer betont, dass sie mehr solche Plätze brauchen. Aber wenn es an die Umsetzung geht, passt es manchen dann doch wieder nicht.“ Das sah auch Horst Schnitzler (SPD) so: „Gerade junge Menschen aus Problemhaushalten können sich oft kein Fitnessstudio leisten. Die Idee ist doch, ihnen trotzdem sportliche Möglichkeiten zu bieten. Und genau dafür ist die geplante Calisthenics-Anlage in Odenkirchen ideal.“