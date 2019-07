Odenkirchen : Neue Spielanlage im Tiergarten freigegeben

Der Tiergarten in Odenkirchen wurde 1957 eröffnet. Nur etwas jünger ist die alte Rutsche aus Metall, die jetzt entfernt wurde. Sie stammt aus den 1960er-Jahren und musste weichen, da sich im Laufe der Jahre DIN-Normen geändert haben und die Sicherheit für spielende Kinder nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Etwas wehmütig war deshalb Bernd Ormanns, Abteilungsdirektor und Pressesprecher der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die ermöglichte mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro die Anschaffung neuen Spielgeräts, 7000 Euro kamen von der Tiergarten GmbH hinzu.

Ormanns hat als Kind selbst die Rutsche genutzt hat, genau wie später seine Kinder und jetzt die Enkel. Doch den Schmerz über den Abbau der Rutsche konnte Ormanns überwinden, genau wie auch Tiergartenleiterin Katrin Ernst, die ebenfalls ihre Begegnungen mit der alten Rutsche hatte. Gemeinsam mit Sabine Kolsdorf vom Vorstand der Tiergarten GmbH gaben sie eine neue Anlage frei. An alter Stelle, neben der Außengastronomie, steht diese neue Spielanlage, die, so Katrin Ernst, „kreatives und gemeinschaftliches Spielen ermöglicht und nicht nur einfaches Rutschen ist.“ Übrigens hat ihre zehnjährige Tochter Fine kreativ an der Entwicklung der neuen Spielanlage mitgewirkt. „Die ist jetzt cool“, sagt Fine.