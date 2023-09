Bildung in Mönchengladbach Weshalb Gladbachs Schulbücher aus ganz Deutschland kommen

Obwohl im Unterricht zunehmend mit digitalen Lernmaterialien gearbeitet wird, gehören Lehrbücher noch immer zur Standardausstattung: Die Stadt hatte als Schulträger für das neue Schuljahr Tausende Neuanschaffungen bestellt. Die genaue Buchanzahl konnte auf Anfrage unserer Redaktion nicht genannt werden. Was aber bekannt ist: Die neuen Bücher lieferten unterschiedlichste Unternehmen, die ihren Sitz unter anderem in Hamburg, Braunschweig und Sankt Egidien, eine kleine Gemeinde in Sachsen, haben. Doch woran liegt das?