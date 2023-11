Verkehr in Mönchengladbach Neue „Protected Bike Lanes“ in der Stadt geplant

Der Masterplan Nahmobilität ist ambitioniert: Der Rad- und Fußverkehr in Mönchengladbach soll „qualitativ hochwertig“ weiterentwickelt werden – so steht es in dem 345 Seiten langen Konzept, dem der Stadtrat im Dezember 2017 zustimmte. Das Ziel ist also klar, doch der Weg dahin kein leichter. Denn Mönchengladbach ist eine weitläufige Stadt, das Auto hatte lange bei der Straßengestaltung Vorrang, und die Haushaltsmittel sind sehr begrenzt. Zudem werden Diskussionen über Änderungen der Verkehrsführung und Parkplätze oft verbissen geführt. Wie weit ist also der Masterplan Nahmobilität gekommen?