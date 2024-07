Zusätzliche Zweigstellen Zwei neue Postfilialen in Mönchengladbach eröffnet

In den neuen Filialen können die Kundinnen und Kunden demnach zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. „Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale“, kündigt das Unternehmen an. Außerdem können Mönchengladbacher in den Filialen auch Express-Sendung verschicken.