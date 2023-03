Geschäfte in Mönchengladbach Drei neue Postfilialen sollen eröffnet werden

Am 20. April soll dann ein weiterer Standort in Mönchengladbach-Mitte folgen: Der DHL Paketshop im Geschäft „Tabak Fiskiran“ an der Steinmetzstraße 71 wird ausgebaut. Das Geschäft, in das die Poststelle integriert wird, hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.