Geschäfte in Mönchengladbach Wann Odenkirchen eine neue Postfiliale bekommen soll

Das Unternehmen betonte, schnellstmöglich eine neue Filiale in Odenkirchen einrichten zu wollen, doch das dauerte einige Monate. Nun wurde ein passender Standort gefunden: Wie die Deutsche Post mitteilte, soll am 29. März in Odenkirchen eine neue Filiale eröffnen. Sie wird in das Geschäft „Akan Postdienstleistung“ an der Ruhrfelder Straße 34a integriert.