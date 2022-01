Neue Quarantäne-Regelung in Mönchengladbach : Alle gesunden Kinder können am Montag zurück in die Kita

In den Mönchengladbacher Kitas wird es weiterhin Lolli-Tests geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Mönchengladbach Ab der kommenden Woche gelten neue Quarantäne-Regeln für Kita-Kinder. Das soll dazu führen, dass in der Einrichtungen wieder ein geregelter Betrieb ablaufen kann. Derzeit ist nahezu jedes dritte Kind in häuslicher Isolation.

Die in der kommenden Woche in Kraft tretenden neuen Quarantäneregeln für Kita-Kinder machen es möglich: Ab Montag dürfen alle Mädchen und Jungen, die nicht infiziert sind, zurück in den Kindergarten. Das gilt auch für die, die als Kontaktperson 1 in häusliche Isolation geschickt wurden und deren Quarantänezeit von sechs Tagen noch nicht abgelaufen ist. Das bekräftigte der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach noch einmal.

Nach heftigen Elternprotesten wurde am Mittwoch eine Nachbesserung bei den Lolli-Testungen angekündigt. Die Kinder in einer Gruppe, bei der es einen positiven Pool-Befund gab, müssen jetzt nicht mehr geschlossen für sechs Tage in häusliche Isolation, sondern nur noch das infizierte Kind. Wer nachweislich nicht das Virus in sich trägt, darf am Tag zwei nach dem Pool-Test zurück.

In den Mönchengladbacher Kindergärten hatte sich die Situation wegen der hochansteckenden Omikron-Variante und der pauschal für alle Kinder einer positiv getesteten Gruppe angeordneten Quarantäne enorm verschärft. Fast ein Drittel aller Kita-Kinder befanden sich am Mittwoch in häuslicher Isolation. Dabei waren nur 1,5 Prozent der Mädchen und Jungen infiziert. Nicht wenige Kinder waren aufgrund der bisher gültigen Quarantäneregeln in diesem Jahr erst dreimal in der Kita, obwohl sie gesund und nicht infiziert waren.