Fehlendes Angebot in Mönchengladbach Stadt plant Öko-Toiletten für Obdachlose

Das Fehlen von öffentlichen Toiletten in der Stadt beschäftigt die Mönchengladbacher schon lange: Vor Jahren wurden Sanitäranlagen wie unter dem Marienplatz oder auf Marktplätzen in Wickrath und Eicken geschlossen, lediglich im Rheydter Stadtwald steht noch ein öffentliches WC. Das sei laut Stadt jedoch immer wieder Ziel von Vandalismus und muss regelmäßig gesperrt und repariert werden. Auch bei den inzwischen abgebauten Toiletten gab es wiederholt Probleme mit der Sauberkeit und mit Drogenkranken, die sich innerhalb der Räume aufhielten. Die Instandhaltung und Kontrolle von öffentlichen Sanitäranlagen ist also ein Problem. Doch das ändere nichts an ihrer Notwendigkeit, wie nun die Mitglieder des Mönchengladbacher Seniorenrates in einem Antrag an die Stadt betonen.