Ladenmieten in Mönchengladbach und Rheydt : Outlet statt Leerstand

Der Leerstand an der Hauptstraße in Rheydt ist groß, hier die Einkaufspassage zur Mühlenstraße. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Gladbach/Rheydt Die beste Lage in der Gladbacher City brummt, aber in der Rheydter Innenstadt gibt es immer mehr gespenstischen Leerstand. IHK-Immobilienexperten bringt Outlets an der Hauptstraße ins Gespräch und fordern mehr Dialog.

Die Innenstadt in Mönchengladbach funktioniert in den besten Lagen gut. Jedenfalls lässt die Entwicklung der Mieten im Einzelhandel darauf schließen. In der 1a-Lage werden in der Gladbacher City weiter gute Mieten erzielt. Allerdings gilt das für einen immer kleiner werdenden Bereich, wie aus dem gewerblichen Mietspiegel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hervorgeht. Demnach werden an der Hindenburgstraße zwischen Peek & Cloppenburg am oberen Ende und der Bismarckstraße am unteren Ende Mieten zwischen 30 und 70 Euro pro Quadratmeter (bis zu einer Gesamtgröße von 100 Quadratmetern) erzielt. Der durchschnittliche Mietpreis sank in dieser Lage leicht um 2,50 auf jetzt 50 Euro pro Quadratmeter. „Wenn es entsprechende Schaufensterfronten gibt, dann werden immer noch Spitzenmieten erzielt“, sagt Makler Norbert Bienen, Vorsitzender des IHK-Ausschusses für Immobilienwirtschaft. Es sind aber in erster Linie Filialisten, die sich solche Mieten leisten können und explizit nicht ins (inzwischen ohnehin fast vollvermietete) Minto wollen. Für die anderen Innenstadtbereiche in Mönchengladbach und Rheydt sieht die Lage weit weniger gut aus.

An der unteren Hindenburgstraße sind die Mieten inzwischen deutlich gesunken, aber dort wird immer noch gut vermietet. In 1b-Lage werden zwischen 10 und 25 Euro pro Quadratmeter (bis 100 Quadratmeter Gesamtfläche) abgerufen. „Dort bewegt sich weniger Kaufkraft als an der mittleren Hindenburgstraße“, sagt Bienen. Die IHK führt diesen Bereich der Gladbacher City als beispielhaft für die Entwicklung an: „Es kann für Eigentümer und Geschäftsinhaber durchaus sinnvoll sein, sich auf einen Basismietzins entlang der unteren Mietpreisspanne zu einigen und darauf aufbauend eine vom Umsatz abhängige Miete zu vereinbaren“, rät Bienen. Dies vermeide langfristigen Leerstand und erhalte die Attraktivität.

Info Der gewerbliche Mietspiegel für 2019 Handel Preisniveau relativ konstant; 1a-Lage 35 bis 70 Euro (bis 100 qm) oder 20 bis 40 Euro (mehr als 100 qm). 1b-Lage 10 bis 28 Euro (bis 100 qm), oder 7 bis 18 Euro (ab 100 qm). Nebenlagen zwischen 4 und 10 Euro. Büros Preisniveau leicht steigend; hoher Standard in Zentrumslage 10 bis 13,50 Euro, niedriger Standard in Stadtrandlage zwischen 4 und 6 Euro. Lager- und Produktionsflächen Preisniveau leicht steigend zwischen 4 und 5,50 Euro (komfortabel) und 2 bis 2,50 Euro (einfach).

Genau das ist nämlich das Problem etwa an der oberen Hindenburgstraße, aber mehr noch in der Rheydter Innenstadt. In den Mieten dort spiegelt sich nämlich eine für Rheydt bittere Entwicklung wider: Die Rheydter City ist Nebenzentrum, die Mieten liegen höchstens auf 1b-Niveau, Spitzenmieten wie in Gladbach werden dort kaum erzielt. Aber auch dort gibt es noch Unterschiede. Während etwa die Marktstraße und der Rheydter Markt recht gut funktionieren, ist die Hauptstraße mit ihrem weit verbreiteten Leerstand die größte Problemzone in der Rheydter City – sieht man einmal von der in Teilen gespenstisch leeren Galerie am Marienplatz ab. Der IHK-Ausschuss für Immobilienwirtschaft kritisiert an der Hauptstraße mangelnde Investitionsbereitschaft in veraltete Geschäftsräume, aber auch Schwierigkeiten durch Denkmalschutz. „Die Struktur der Ladenlokale wie an der Hauptstraße wird nicht nachgefragt“, sagt Bienen. Die Läden sind sehr groß, aber haben nur eine kleine Schaufensterfront. „Kleine Schaufenster, vielleicht noch mit Vitrinen braucht niemand mehr“, sagt Bienen. „Auch Passagen sind vollkommen out.“

Die IHK-Immobilien-Experten machen einen anderen Vorschlag, die Rheydter City zu vermarkten und zu beleben: „Wir sehen eine Chance darin, Outlets in die Rheydter Innenstadt zu holen“, sagt Bienen. In anderen Orten funktioniere diese Strategie für schwierige Innenstädte. Bad Münstereifel etwa vermarktet sich komplett als Outlet-Handel. Der Online-Händler Zalando hat in Hamburg einen Laden eröffnet für den Abverkauf von Waren, die im Netz nicht verkauft wurden. Vielerorts wächst der Outlet-Handel, das, so Bienen, könne auch in Rheydt funktionieren. „Dann müssen Eigentümer aber auch bereit sein, die niedrigere Miete zu akzeptieren.“ Im Outlet-Bereich werden zwischen acht und 15 Euro pro Quadratmeter gezahlt.