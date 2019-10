Eröffnung in Mönchengladbach : Im Koenigskarree ist jetzt eine Lasertag-Arena

Mönchengladbach Ein neuer Betreiber ist in die Halle eingezogen.

Eine neue Lasertag-Arena im Koenigskarree eröffnet am Wochenende an der Korschenbroicher Straße. Nach einem Betreiberwechsel und dreiwöchigen Umbau ist die neue Halle mit rund 850 Quadratmetern Spielfläche ab dem heutigen Samstag, 19. Oktober, täglich geöffnet. Ausgerichtet ist das Angebot des Betreibers Laserzone hauptsächlich auf Gruppenevents wie Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und Firmenveranstaltungen – aber auch Einzelpersonen können dort spielen.

Für die neue Arena hat der Betreiber Laserzone nach eigenen Angaben eine halbe Million Euro investiert. Zuvor hatte das Unternehmen Laserplaza die Arena an der Korschenbrociher Straße betrieben, bevor Laserzone vor rund vier Wochen übernahm. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt betreibt Arenen in ganz Deutschland, unter anderem in Kiel, Düsseldorf und Frankfurt.

Für die Halle in Mönchengladbach wurde nach eigenen Angaben vor allem auf die Ausstattung geachtet: Neben fünf Podesten und Türmen und zwei begehbaren Ebenen im Inneren der Halle wurden die Westen und Phaser aus Australien importiert. „Das sind die besten, die es derzeit auf dem Markt gibt. Es ist ein Equipment der achten Generation“, teilte das Unternehmen mit. Damit wäre die Arena in Mönchengladbach die einzige in NRW, die diese Westen und Phaser zum Spielen bereitstellt – vorausgesetzt, sie kommen rechtzeitig an: Derzeit würde das Equipment noch beim Zoll liegen, wie Laserzone mitteilte. Man gehe aber von einer rechtzeitigen Ankunft aus. Falls dem nicht so sei, könne man auf Westen aus anderen Laser-Hallen von Laserzone zurückgreifen: „Gespielt werden kann auf jeden Fall“, so das Unternehmen.