Neue Konzertreihe in Mönchengladbach : Kütson lädt zur Happy Hour ins Theater

Mönchengladbach Generalmusikdirektor Mihkel Kütson führt eine musikalische Reihe für Konzerteinsteiger ein. Zum Auftakt in lockerer Atmosphäre begeisterten die Niederrheinischen Sinfoniker auch erfahrene Konzertbesucher.

Die Grundidee fasste der Generalmusikdirektor knapp zusammen: Die neue Konzertreihe „Kütsons Happy Hour“ wird von ihm dirigiert, stimmt am frühen Abend glücklich und dauert 60 Minuten. Der Auftakt im Konzertsaal des Theaters überzog zwar um mindestens eine Viertelstunde das vorgesehene Zeitpensum. Doch die unvorhergesehene Verlängerung schien das allgemeine Glücksgefühl noch zu erhöhen – sowohl in der Zielgruppe der Konzerteinsteiger wie auch bei langjährigen Konzertbesuchern.

Violinistin Chisato Yamamoto zauberte hinreißend den werbenden Klang in Elgars Liebesgruß „Salut d’amour“, den der Komponist im Moment unglaublicher Verliebtheit geschrieben haben soll. Im temperamentvoll flammenden Spiel zu Ausschnitten aus Glucks Oper „Orpheus und Eurydice“ entführte das Orchester seine Zuhörer aus den Liebeshimmel in die Hölle. Zu Mozarts Musik gab es ein „Happy End“.

Kultur in Moers : Herbstkonzert des NKM in doppelter Ausführung

Nach dem Auftakt mit Händel, kündigte er in Richtung Konzerteinsteiger an, es ihnen nach allseits bekannten Stücken fortan nicht ganz so leicht machen zu wollen. Über eingespielte Hörbeispiele führte er vor, wie Pachelbels beliebter Kanon in D von der Popmusik vereinnahmt wurde. Vor Purcells Suite aus den Opern „King Arthur“ und „Fairy Queen“ las Kütson ein historisches Zitat vor, das dem englischen Gemüt keine rechte Neigung zur Oper unterstellte.