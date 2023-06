Neubauten in Mönchengladbach In Hardterbroich-Pesch und Heyden entstehen neue Kitas

Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) baut zwei Kindertagesstätten mit je 70 Betreuungsplätzen. Geplant sind energieeffiziente, funktionale und gleichzeitig auch architektonisch ansprechende Gebäude, die in modularer Holzkonstruktion an verschiedenen Stellen in der Stadt schnell erreichtet werden können. Mit „Zimmermann Haus“ sei ein Totalunternehmer gefunden worden, der das Kitakonzept auf den städtischen Flächen An der Holter Heide und Carl-Diem-Straße schlüsselfertig umsetzt, heißt es in einer Mitteilung der EWMG.