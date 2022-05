Fabienne Köller-Marek : Das ist die neue Kanzlerin der Hochschule

Mönchengladbach Die 46-jährige, promovierte Juristin Fabienne Köller-Marek folgt auf Bibiana Kemner. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit wird auf dem Ausbau einer zukunftsorientierten, digitalen Infrastruktur für Lehre, Forschung und Transfer liegen.

Thomas Grünewald, Präsident der Hochschule, und Professor Georg Oecking, Vorsitzender des Senats, freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Kanzlerin, ebenso Sabine Helling-Moegen vom Hochschulrat. Eine Findungskommission unter Vorsitz von Sabine Helling-Moegen und Professor Bernhard Breil (stellvertretender Vorsitzender) hatte in den vergangenen Monaten eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger für Bibiana Kemner gesucht. Unterstützt wurde die Findungskommission dabei von einer Personalberatungsagentur. „Die Findungskommission hat hervorragend zusammengearbeitet. Mit dem Ergebnis können wir alle sehr zufrieden sein“, so Professor Breil. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Trier und Málaga (Spanien) war Köller-Marek zunächst als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Trier tätig. 2006 folgte die Promotion zum Dr. iur. an der Universität Trier. Ab 2005 arbeitete sie in verschiedenen Positionen als Rechtsanwältin und Justitiarin, unter anderem im Forschungszentrum Jülich. Ab Februar 2009 war sie zunächst Referentin und später stellvertretende Referatsleiterin im Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bonn. Knapp sieben Jahre war Köller-Marek als Professorin für Recht an der staatlich anerkannten Technischen Hochschule Georg Agricola, ehe sie im September 2020 zur Kanzlerin der Hochschule Koblenz bestellt wurde. „Wir heißen Fabienne Köller-Marek herzlich willkommen und wünschen einen guten Start an der Hochschule Niederrhein. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei Wolfgang Mülders, der einmal mehr als kommissarischer Kanzler wertvolle Arbeit für die Hochschule geleistet hat“, so Thomas Grünewald. Zu den Aufgaben der Kanzlerin gehören unter anderem die Wirtschafts- und Personalverwaltung und die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Außerdem soll ein Schwerpunkt der Arbeit auf dem Ausbau einer zukunftsorientierten, digitalen Infrastruktur für Lehre, Forschung und Transfer liegen.