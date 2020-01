Nach Tierquäler-Fall : Neue Kaninchen für kleine Kaulquappen

Mönchengladbach Im Sommer töteten Tierquäler die Stallhasen im Waldkindergarten Giesenkirchen. Jetzt gibt es wieder Mümmelmänner auf dem Gelände, dank Herrn Lampe und Verein.

Dass die Kinder wieder Kaninchen haben, ist dem Verein R187 Giesenkirchen zu verdanken. Er brachte den Kindern der Wald-Kita neue Tiere zum Betreuen und Beschmusen. „Da musste doch etwas getan werden“, sagt Peter Uebach, erster Vorsitzender des Giesenkirchener Kaninchenzuchtvereins. Im Sommer 2019 war in dem Kindergarten etwas Schreckliches passiert. Die Kaninchen, die der stellvertretende Kita-Leiter Pascal Dohmen in die Kita mitgebracht hatte, wurden von Tierquälern getötet, und zwar auf eine so bestialische Art und Weise, dass sich selbst bei hartgesottenen Polizeibeamten der Magen umdrehte. Zum Glück war der Anblick den Kindern erspart geblieben. Die Erzieher erkunden täglich das Gelände, bevor die Kinder kommen. Den Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren wurde das Verschwinden der Kaninchen so erklärt: Einbrecher haben sie freigelassen. Auch die Männer vom Giesenkirchener Kaninchenzuchtverein finden eine solche „Notlüge“ gut – der Kinderseelen wegen.