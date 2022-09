Videobeobachtung in Mönchengladbach : Neue Kamera für den Kapuzinerplatz

Mönchengladbach Die Videobeobachtung in der Gladbacher Altstadt wurde gerade verlängert. Warum es bei der Überwachung plötzlich einen toten Winkel gab.

Vor jeder Verlängerung der Videobeobachtung muss die polizeilich relevante Lage in dem betroffenen Bereich analysiert und neu bewertet werden. Die Zahlen der Straftaten waren dort in den vergangenen beiden Jahren jeweils temporär rückläufig, was sich jedoch auf Corona zurückführen lässt. Gastronomische Betriebe mussten immer wieder für längere Zeit geschlossen bleiben oder konnten nur unter bestimmten Auflagen geöffnet werden und waren deshalb nicht so ausgelastet wie in den Jahren zuvor.