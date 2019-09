Politische Beteiligung in Mönchengladbach : Neue Initiative für Seniorenbeirat

In 40 Prozent der Kommunen sind Senioren in Beiräten formiert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Nach einer Infoveranstaltung hat sich eine Initiative für einen Seniorenbeirat in Mönchengladbach gegründet.

Zum Abschied munterte Hartmut Mühlen vom Düsseldorfer Seniorenrat die Mönchengladbacher auf: „Es sind viel mehr Interessierte hier als ich erwartet hatte. Machen Sie weiter. Die Arbeit macht Spaß.“ Mühlen ist seit 15 Jahren im Seniorenrat der Landeshauptstadt aktiv und war in die Nachbarstadt gekommen, um aus der Praxis zu berichten. Und um Mut zu machen. Denn in Mönchengladbach soll ein weiterer Versuch unternommen werden, eine Seniorenvertretung ins Leben zu rufen.

Während die Angst vor dem Alter ein psychologisches Problem ist, das sich nicht so leicht ändern lässt, kann man dem zweiten Grund zu Leibe rücken. „Die Seniorenvertretungen bewegen sich im vorparlamentarischen Raum“, erklärt Eifert. „Sie können Antrags- und Fragerecht in Ausschüssen haben, aber sie haben kein Stimmrecht.“ Seniorenvertretungen sollen ehrenamtlich und überparteilich agieren, sie sollen die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben stärken und sichern.

Unter den Überbegriff Seniorenvertretung fallen die unterschiedlichsten Modelle: von gewählten Seniorenräten wie in Düsseldorf bis hin zu aus Delegierten zusammengesetzten Gremien, in denen Vertreter von Verbänden und Parteien sitzen. Es gibt sogar ein Modell, bei dem einige Sitze unter Bewerbern ausgelost werden. Am Ende der Infoveranstaltung fand sich eine Gruppe, die die Initiative zur Gründung eines Mönchengladbacher Seniorenbeirats weiter vorantreiben will. Begleitet und beraten wird sie von Expertin Barbara Eifert. Letztendlich ist die Gründung einer Seniorenvertretung aber Aufgabe der Stadt – es gilt also Politik und Verwaltung zu überzeugen.