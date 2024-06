Natur in Mönchengladbach stärken Neue Flächen für Pflanzprojekt gesucht

Mönchengladbach · In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Bäume und Hecken von Freiwilligen in Mönchengladbach eingesetzt. Das LVR-Projekt „Leben in der Landschaft“ läuft noch bis Ende 2025, entsprechend können Bürger sich hier weiter für mehr Biodiversität engagieren.

26.06.2024 , 05:10 Uhr

Unter anderem wurden vergangenes Jahr 240 Pflanzen (Weißdorne, Schlehen und Hainbuchen) in Sasserath eingesetzt. (Archivfoto) Foto: Stadt MG/Andreas Baum

Seit rund anderthalb Jahren läuft in der Stadt das Förderprojekt „Bäume und Raine – Leben in der Landschaft". Ziel ist es, die Biodiversität zu stärken, indem unterschiedlichste Pflanzen in Mönchengladbach Wurzeln schlagen. Noch bis Ende 2025 stellt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) dafür insgesamt rund 165.000 Euro zur Verfügung. Bislang wurden laut des Berichts in Mönchengladbach mehr als 50 Obstgehölze, 2000 heimische Heckenpflanzen und fast 50 Laubbäume gepflanzt. Auch seien zwei ehemalige Obstwiesen wiederhergestellt, Benjeshecken angelegt und Blühflächen, Insektenweiden sowie Blühsäume mit einer Gesamtgröße von rund 6600 Quadratmetern angelegt worden. Die Pflege von fünf Streuobstwiesen ist ebenfalls ein Teil des Projekts „Leben in der Landschaft". Die Ziele für 2023 konnten so „mehr als erfüllt werden", teilt die Stadtverwaltung mit. Einen großen Anteil daran hatten die Mönchengladbacher selbst: So meldeten sich bislang fast 30 interessierte Bürger, Landwirte, Vereine, Schulen und Kindergärten aus der Stadt auf deren Flächen Pflanzaktionen umgesetzt wurden. Sowohl Schulklassen, als auch Freiwillige zum Beispiel vom Nabu Mönchengladbach sowie verschiedenen Sport- und Hundesportvereinen packten mit an, um für mehr pflanzliche Diversität in der Landschaft zu sorgen und damit auch Tieren neue Lebensräume, Nistplätze und Nahrungsquellen zu bieten. Begleitet wurden die Aktionen dabei durch verschiedene Exkursionen und Seminare zum Thema. Die Stadt ist auch weiterhin auf der Suche nach geeigneten Flächen für das Projekt. Interessierte können sich bei Katja Sonnenberg vom Fachbereich Umwelt (Tel. 02161 258268, katja.sonnenberg@moenchengladbach.de) oder Brigitta Szyska von der Naturschutzstation Haus Wildenrath (Tel. 02432 9346047, szyska@naturschutzstation-wildenrath.de) melden. Kooperationspartner der Stadt Mönchengladbach sind bei dem Projekt die Naturschutzstation Wildenrath, ein Stadtverband des Nabu in Aachen, eine Naturschutzstation und die Stadt Aachen selbst. Sie erhielt ebenfalls rund 165.000 Euro.

