Neue Fahrradwegweisungen für Mönchengladbach : Mehr ausgeschilderte Radrouten

Mönchengladbach Das Netz für die Fahrradwegweisung wird in Mönchengladbach von 100 auf 255 Kilometer ausgebaut. Damit ändert sich auch das Knotenpunktsystem für die Radrouten.

Das bisher auf etwa 100 Kilometer ausgewiesene Netz in Mönchengladbach besteht größtenteils aus den Routen des Radverkehrsnetzes NRW, dem Radwegenetz Euroga zwischen NRW und den Niederlanden, der Deutschen Fußballroute sowie des Niersradweges – und ist darauf ausgerichtet, Städte und Gemeinden auf möglichst kurzem Wege zu erreichen. Hingegen seien „innerörtliche Routen und Bedarfe für den zielorientierten Alltagsradverkehr innerhalb des Stadtgebietes“ bislang nach Angaben der Stadt nicht nach dem NRW-Landesstandard mit Wegweisern abgebildet worden. Daher erarbeitete die Stadt mit dem Planungsbüro VIA Wegweisung aus Köln und nach Abstimmung mit dem ADFC weitere ausgeschilderte Strecken für Mönchengladbach. Die Radverkehrsbeschilderung soll an allen Kreuzungspunkten mit Zielangabe und Entfernung in Kilometern angebracht werden.