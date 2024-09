Ermittlungen in Mönchengladbach Tödlicher Motorradunfall – Polizei sucht Fahrer von weißem Smart

Bei dem Unfall am Freitag um 16.40 Uhr war ein 35-jähriger Motorradfahrer, der aus in Richtung Sasserath unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw geprallt. Dabei muss die Wucht der Kollision so stark gewesen sein, dass das Auto gegen mehrere andere geschoben wurde. Das Motorrad wurde noch gegen weiteres abgestelltes Auto geschleudert.