Totes Ehepaar in Mönchengladbach Polizei teilt neue Erkenntnisse mit – „nicht einvernehmlich“

Am Tatort hatten die Polizisten eine Schusswaffe sichergestellt, womit schnell klar war, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Das bewiesen auch die Verletzungen der Eheleute. Zunächst wurde nicht bekannt gegeben, wer zuerst geschossen und sich dann selbst gerichtet hatte. Dies ist nun geklärt. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass es sich nicht um eine „einvernehmliche“ Tötung handelte. Was so viel heißt, dass die 60-Jährige nicht freiwillig aus dem Leben schied.