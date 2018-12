Mönchengladbach: Neue Durchblicke gewinnen

Mönchengladbach Unser Autor schreibt über Sichtachsen, Bäume und Baumfällungen und eine selbstbewusste Bürgerschaft.

In unserer Stadt gibt es das in viel bescheidener Form auch: im Schmölderpark oder im Bunten Garten. Im Stadtbild sind es oft die Kirchtürme oder Jugendstilgebäude, wie der Gladbacher Wasserturm und die Kaiser-Friedrich-Halle. Sie setzen Akzente. Wer wäre nicht froh darüber? Was der Luftkrieg nicht zerschlug wurde in der Nachkriegszeit vielfach durch Abrisswut weiter verstümmelt. Stadtbildpflege? Fehlanzeige! Heraus kam zumeist ein plan- und gestaltloser „Architekturbrei“, der dem aufmerksamen Auge weh tut. Man kann von Glück sprechen, wenn heutige Stadtplanung hier etwas korrigieren kann.