Infektionszahlen am 27. Dezember 2020 : Drei weitere Corona-Todesfälle in Mönchengladbach

Auch in Mönchengladbach war der Impfstart gegen das Coronavirus für Sonntag, 27. Dezember, vorgesehen. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Mönchengladbach Drei Senioren sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, meldetete das Gesundheitsamt. Zwei von ihnen waren Bewohner eines Pflegeheims. Unterdessen ist am Sonntag die Impfkampagne in Mönchengladbach angelaufen.

Bei den erneuten Todesfällen handelt es sich um eine Patientin und zwei Patienten im Alter von 77, 67 und 88 Jahren, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Zwei der Infizierten in einem Pflegeheim, zuletzt waren sie in Krankenhäusern behandelt worden. Vorerkrankungen waren bei ihnen allerdings nicht bekannt. Bereits an den Weihnachtstagen hatte die Stadt vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Menschen in Mönchengladbach, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind, auf 114.

Unterdessen ist am Sonntag die Impfkampagne auch in Mönchengladbach gestartet. In einem Pflegeheim werden Bewohner und Mitarbeiter gegen das Virus geimpft. Ein mobiles Impfteam von der Kassenärztlichen Vereinigung ist dort im Einsatz. Nach Informationen unserer Redaktion wird am Sonntag erstmal nur in einer Einrichtung der Impfstoff verabreicht. Ursprünglich waren zwei Pflegeeinrichtungen vorgesehen. Nach Auskunft der Stadt erhält Mönchengladbach laut Plan vom Land zunächst wie alle anderen Städte und Kreise 180 Impfdosen. Weitere sollen folgen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Stadt 5550 Menschen mit dem Virus infiziert. Davon sind 4214 bereits genesen. 1844 waren am Sonntag in Quarantäne, davon wurden 76 in Krankenhäusern behandelt. Laut Divi-Intensivregister waren am Samstag 85 Betten auf den Intensivstationen belegt, sieben waren noch frei. 25 Patienten mit Covid-19 wurden auf Intensivstationen behandelt, davon wurden 15 invasiv beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut am Sonntag in der Stadt bei 168,8.

(angr, RP)