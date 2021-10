Wintersemester-Start in Mönchengladbach : Studenten treffen Dozenten endlich wieder im Hörsaal

Mönchengladbach Beim Start ins Wintersemester sind drei Mönchengladbacher Studiengänge stark gefragt. Wie die Hochschule Niederrhein nun mit der Pandemie umgeht.

Drangvolle Enge im größten Hörsaal, eine Begrüßungsrede vom Rektor und Willkommensgrüße von AStA-Vertretern – so starteten Erstsemester in pandemiefreien Jahren einst an der Hochschule Niederrhein ins Studentenleben. Das Coronavirus hat solche Zusammenkünfte lange unmöglich gemacht – doch nun normalisiert sich auch an der Hochschule so langsam der Alltag wieder. Die 2548 Frauen und Männer, die zum Wintersemester jetzt ihr Studium aufgenommen haben, können – wie ihre bereits fortgeschrittenen Kommilitonen – Dozenten in Lehrveranstaltungen wieder leibhaftig statt nur online erleben. Allerdings auch das noch unter Auflagen: Kleine Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen finden eher in Präsenz statt, große Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind digital, lautet die Devise. Zudem gilt auch auf dem Campus die 3G-Regel.