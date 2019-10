Krefelder Straße : In abgebranntes Weberei-Haus ziehen jetzt Büros ein

Mönchengladbach Neue Büros an den Mann bringen – das geht nicht nur im Nordpark: Im Osten, an der Krefelder Straße, ist das einstige Verwaltungsgebäude der Weberei Arthur Dilthey von Grund auf saniert und bereits komplett vermietet worden.

Wo einst die Hallen standen, wurden ein Parkplatz und ein DM-Markt errichtet, der voraussichtlich bald eröffne, sagt Mund. Mauerwerk des Verwaltungsgebäudes war noch vorhanden, doch so ziemlich alles andere an dem Haus wurde erneuert, so Frank Mund. Die Bauarbeiten begannen Anfang 2018, aktuell seien noch einige Restarbeiten nötig, so Mund. Die Stahl-Glas-Konstruktion, die das Architekturbüro Grosch-Rütters aufsetzen ließ, ist ebenfalls neu. Mund war mit der Vermarktung des ehemaligen Verwaltungsgebäude betraut. In dem komplett vermieteten Haus sind nach seinen Angaben verteilt auf drei Etagen insgesamt 760 Quadratmeter Bürofläche entstanden. Angeboten wurden Einheiten zwischen 82 und 550 Quadratmetern.