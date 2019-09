Fördermittel vom Land für Mönchengladbach : Neue Bibliothek verdrängt Bauprojekte

Mönchengladbach Weil Umbau und Erweiterung der Zentralbibliothek 18,2 Millionen Euro kosten, müssen im IHEK andere Projekte verschoben werden, um die Mehrkosten aufzufangen. Sie sollen in den Folgejahren noch einmal beantragt werden.

Weil dieses Projekt aus dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) aus dem Förderprogramm Soziale Stadt Gladbach finanziert werden soll, müssen andere geplante Projekte aus dem Programm warten. Grund ist, dass Verschiebungen innerhalb der Kostenansätze einzelner Maßnahmen innerhalb einer Fördermaßnahme kompensiert werden müssen, weil der Gesamtkostenrahmen eingehalten werden muss. Oder mit anderen Worten: Wenn’s an einem Ende mehr kostet, muss es am anderen Ende weniger sein, zumindest vorerst.

Genau das soll jetzt der Planungs- und Bauausschuss in der kommenden Woche beschließen. Deshalb werden eine Reihe Projekte aus dem IHEK jetzt zurückgestellt, die für die Jahre 2023 bis 2027 vorgesehen waren: die Aufwertung des Sonnenbergs, des Schulhofs des Math.-Nat.-Gymnasiums, des Quartierplatzes Heinrichstraße, die Sanierung und Erweiterung der Ernst-Reuter-Sportanlage, die Aufwertung des Brandtsgartens, die Stärkung des Stadtteilzentrums Westend, die Umgestaltung der Stepgesstraße und des Berliner Platzes, und die Umgestaltung des Johann-Peter-Boelling-Platzes. Das bringt insgesamt knapp 8,1 Millionen Euro an Kompensierungen. Das wiederum wiegt die gestiegenen Kosten der Zentralbibliothek auf. Das Rathaus verweist darauf, dass „seitens des Fördergebers die Zentralbibliothek zum zentralen und wichtigsten Projekt der Gesamtfördermaßnahme deklariert“ worden sei.

Den Beschluss muss die Stadt nun fällen, weil die für die Bibliothek beantragten 18,2 Millionen Euro Fördermittel für Mönchengladbach bis Oktober 2019 reserviert sind. Das bedeutet aber auch, dass hinter den anderen baulichen Projekten Fragezeichen stehen, wie es die Stadt in der Vorlage benennt. Die Projekte könnten nämlich nur dann in Zukunft umgesetzt werden, wenn der Fördergeber, also im Wesentlichen das Land, die Notwendigkeit weiterhin anerkennt, die Fördermittel zur Verfügung stehen, und die Stadt die dann notwendige Erhöhung des Gesamtkostenrahmens beschließt und beantragt. Das Rathaus lässt in der Beratungsvorlage dazu aber alles offen: Welche baulichen Projekte bei der Fortschreibung des IHEK ab 2021 beantragt werden, dass müsse dann eben „überprüft werden“.