Adventszeit in Mönchengladbach Auf Weihnachtsmärkten kommt neue Beleuchtung zum Einsatz

In der Gladbacher und der Rheydter City bekommen Passanten nun das Gefühl, dass die Weihnachtszeit wirklich nicht mehr weit weg ist. Die Holzbuden an der Hindenburgstraße stehen knapp eine Woche vor der Eröffnung des Gladbacher Weihnachtsmarktes schon bereit. Noch sind die Häuschen verrammelt, aber ab Freitag, 17. November, werden dort wieder Glühwein, Bratwurst und allerlei Kunsthandwerk angeboten. Am selben Tag fällt auch in Rheydt der Startschuss für den Weihnachtsmarkt.