Stadtentwicklung in Mönchengladbach Neue Beleuchtung für die Innenstadt kommt

Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadtbereiche werden in unterschiedliche Kategorien geteilt, denen bestimmte Beleuchtungstypen zugeteilt sind. An Hauptverkehrsstraßen sollen die höchsten und hellsten stehen, Mastleuchten mit sechs bis zwölf Metern Höhe. Auf dem Sonnenhausplatz oder in der Hindenburgstraße sind Strahlermasten mit jeweils drei Leuchtkörpern geplant. An Sammel- und Wohnstraßen sowie an Plätzen werden so genannte Stadtleuchten mit Zylinderleuchtköpfen und 4,5 Metern Höhe beziehungsweise mit Mastansatzleuchtenköpfen und einer Höhe von sechs Metern aufgestellt. Letzteres Modell soll zum Beispiel den Platz der Republik hinter dem Hauptbahnhof gut ausleuchten. In der Altstadt wird einheitliche Beleuchtung in historisierendem Design installiert. In Grünanlagen sind 4,5 Meter hohe Mastaufsatzleuchten vorgesehen, aber auch Lichtbänder an Kanten von Wegen.