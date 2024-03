Verwirrung in Mönchengladbach Wieder neue Bäume gepflanzt – und ausgegraben

Das neue Jahr begann für Georg Knoben mit einer echten Überraschung: Plötzlich schlugen junge Bäume auf der Wiese am Abenteuerspielplatz in Bonnenbroich Wurzeln. „Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, schließlich soll auf der schönen Grünfläche eigentlich ein Neubaugebiet entstehen“, sagt Knoben, der seit Jahrzehnten an der Bonnenbroicher Straße eine Schreinerei betreibt. Die neuen Bäume hätten ihn und andere Bewohner in der Nachbarschaft sehr gefreut. „Wir wollen, dass die Grünfläche erhalten bleibt. Schon alleine für die Familien in der Nachbarschaft. Und warum pflanzt man dort etwas, wenn eigentlich Häuser gebaut werden sollen?“, fragt Knoben.