Innenstadt von Mönchengladbach Neue Bänke an der Hindenburgstraße

Gladbach · In der Innenstadt wurden jetzt Sitzauflagen an den Baumbeeten montiert. Damit sind die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten an der Hindenburgstraße erst einmal abgeschlossen. Was gemacht wurde und was das gekostet hat.

06.03.2023, 05:10 Uhr

Insgesamt 20 Sitzflächen sind vergangene Woche an den Baumbeeten angebracht worden. Sie bieten jeweils vier bis fünf Menschen Platz. Foto: Carsten Pfarr

Was bereits vor längerer Zeit angekündigt wurde, ist nun auch tatsächlich umgesetzt worden: Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang hat die Stadt für neue Sitzmöglichkeiten an der Hindenburgstraße gesorgt. Insgesamt 20 hölzerne Auflagen wurden unlängst an den dortigen Baumbeeten montiert. Damit soll die Aufenthaltsqualität des Bereichs gesteigert werden. Die Maßnahme bestätigte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.