Ausbildung gestartet Das sind die neuen Azubis in Mönchengladbacher Betrieben

Bei der Volksbank in Mönchengladbach fangen elf neue Auszubildende an. Sie wurden Anfang August im Haus der Volksbank in Neuwerk empfangen. Dort konnten sie die Zentrale besichtigen. Nach einem kleinen Quiz ging es am Nachmittag schon in die Vorbereitung mit Unterricht über die verschiedenen Kontomodelle. Bei ihrer Begrüßung waren auch die drei Vorstände des Unternehmens anwesend. Franz Dierk Meuers versicherte den neuen Mitarbeitenden: „Stellen Sie Fragen über Fragen. Wir kümmern uns um Sie. Sie haben unsere volle Unterstützung.“ Zwei der angehenden Bankkaufleute absolvieren ihre Ausbildung als Duales Studium. Für das nächste Ausbildungsjahr seien noch einige Stellen offen, teilte die Volksbank mit.