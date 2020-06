Die nächste Baustelle in Mönchengladbach : Neue Ampel für Hauptverkehrsachse

Mönchengladbach-Hermges Es wird wieder voller auf den Straßen Mönchengladbachs – besonders auf der Theodor-Heuss-Straße. Dort könnte es zu neuen Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür ist die Installation einer neuen Ampelanlage.

An der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Breite Straße wird eine neue Ampelanlage installiert. Die neue Anlage ist nach Auskunft der Stadt mit einer „extrem stromsparenden LED-Technik“ sowie mit taktilen und akustischen Signalen für Sehbehinderte ausgestattet. Für Radfahrer werde aus Gründen der Verkehrssicherheit das „indirekte Linksabbiegen“ eingerichtet. Ähnlich wie an der Kreuzung Gartenstraße/Nordstraße sollen die Radfahrer entlang der Theodor-Heuss-Straße eine eigene Ampel erhalten, die „auf Grün“ einen Vorlauf von zwei Sekunden gegenüber dem Kfz-Verkehr ermöglicht. An der Gartenstraße/Nordstraße sollte dies schon längst funktionieren. „Aber es kam dort zu Verzögerungen“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns. Die beauftragten Firmen seien terminlich stark eingebunden. Mit der Umsetzung rechne man nun Mitte Juli.

Möglicherweise kommen die Radfahrer an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Breite Straße eher in den Genuss einer „eigenen“ Ampel. Denn die Arbeiten an der Lichtzeichenanlage dort sollen am 3. Juli abgeschlossen sein.