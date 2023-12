Zugverkehr in Mönchengladbach Neubau des Bahnhofs Rheindahlen erneut verschoben

Wenn sich ein Zug der Deutschen Bahn verspätet, überrascht das wohl kaum einen Fahrgast mehr. Doch auch bei Bauarbeiten lässt sich das Unternehmen immer wieder Zeit. Davon ist ein bereits lange geplantes Projekt in Mönchengladbach nun massiv betroffen: die Verlegung des Bahnhofs Rheindahlen-Mitte. Die Station soll in das Zentrum des Ortsteils verlegt und dort neu gebaut werden. Vor Jahren stellte die Stadt erste Ideen vor, im Sommer 2018 gab es einen konkreten Zeitplan. Nach dem sollte der neue Bahnhof 2022 fertiggestellt werden. Passiert ist bis heute nichts. Züge halten noch immer an der alten Station, die nicht barrierefrei und in einem schlechten Zustand ist.