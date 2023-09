Kolumne Mensch Gladbach Baumängel und Schwarzbauten

Ein Lexikon hat die unbestechliche Eigenschaft, Sachverhalte so nüchtern wie ein stilles Mineralwasser zu servieren. Schlagen wir den Begriff „Baumangel“ nach, erklärt uns der Schlaumeier in Neuausgabe gedruckt wie online: Ein Baumangel ist die Abweichung des Ist-Zustandes eines Bauwerks vom geschuldeten Sollzustand. Mit Baumängeln kennen sich die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung also ziemlich gut aus. Und zwar alle. Nicht nur die in der Bauaufsicht. Die nämlich müssen als Fachleute ganz rheinisch bitte wegsehen und weghören, wenn es um die Arbeitsplatzbedingungen vieler ihrer Kollegen geht. Sonst wären eine Reihe Verwaltungsstandorte in ihrer Existenz bedroht.