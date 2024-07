Projekt in Mönchengladbach Neuer Bahnhof Rheydt jetzt grün – und bald eröffnet

Die Innenstadt von Rheydt wird an einer zentralen Stelle weiter sichtbar aufgewertet. Seit Monaten schon ist das neue Gebäude des Hauptbahnhofs in seiner Form zu erkennen. Modern und mit spitzen Winkeln, klaren Kanten und reichlich Fensterfronten ragt das nach einem Entwurf des Mönchengladbacher Architekten Stephan Brings entstandene Gebäude in die Höhe. Nun sind auch die begrünten Elemente an der Fassade angebracht. Das macht einen zusätzlichen Reiz aus. Von unten nicht sichtbar wurde auch die große Dachfläche begrünt.