An bekannter Adresse Neubau für die Arbeitsagentur in Mönchengladbach

Das Hochhaus der Agentur für Arbeit an der Lürriper Straße ist eines der markanten Gebäude in der Gladbacher Innenstadt. Man sieht es schon von Weitem. Und das soll auch so bleiben: Denn die Arbeitsagentur wird den schwer in die Jahre gekommenen Büroturm erhalten, aber grundlegend sanieren. Das sagte Arbeitsagentur-Chef Rainer Imkamp im Gespräch mit unserer Redaktion. Demnach ist geplant, das Gebäude von innen, aber auch von außen mit einer neuen Fassade zu sanieren. „Wir haben über Jahrzehnte eine schwierige Situation der Unterbringung. Der Turm und insbesondere der Altbau daneben sind vollständig in die Jahre gekommen“, sagt Imkamp. „Den Turm werden wir als sichtbare Landmarke von innen und von außen in ein modernes Bürogebäude weiter entwickeln und revitalisieren. Dort, wo jetzt der Altbau steht, wollen wir die Agentur der Zukunft neu bauen.“