Großbaustelle in Mönchengladbach Neuer Busbahnhof ist schon zu erkennen

Der Begriff Sägezahnstellung hat nichts mit Schreinerarbeiten oder Feuerwehrmanövern zu tun. Sondern mit dem Busverkehr in Mönchengladbach. Auf dem Europaplatz vor dem Hauptbahnhof sind die Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof in vollem Gang, und dort lässt sich bereits diese Sägezahnstellung erkennen: Die Bordsteine für die Bushaltestellen sind verlegt und zeigen, wie die Busse demnächst an den Haltestellen stehen werden. Nach dem Abriss des alten Busbahnhofs (ohne Sägezahnstellung) sind damit die ersten Veränderungen auf dem Europaplatz selbst erkennbar.