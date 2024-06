Netzwerken in Mönchengladbach „MG ist IN“ geht in die nächste Runde

Die beliebte Netzwerker-Reihe „MG ist IN“ der Rheinischen Post Mediengruppe geht in die nächste Runde: Am Dienstagabend, 18. Juni, begrüßen die Rheinische Post und Sponsoren im Hugo-Junkers-Hangar am Flughafen wieder Hunderte Gäste zur ersten Netzwerkveranstaltung in diesem Jahr. Es ist die 20. Auflage des Treffens von Entscheidern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur. Und es wird einige Neuerungen geben.