Einkaufen in Mönchengladbach Discounter eröffnet nach Umbau neu in Rheydt

In Mönchengladbach ist Netto damit der zweitgrößte Discounter. Die Kette mit Sitz in Maxhütte-Haidhof betreibt damit nun 15 Filialen, wie aus dem Internetauftritt von Netto hervorgeht. Platzhirsch Aldi Süd kommt auf 16 Filialen, Lidl betreibt zehn Filialen im Stadtgebiet, Penny hat fünf Geschäfte und Norma vier Märkte in Mönchengladbach. Insgesamt betreiben die großen Discounterketten im Mönchengladbacher Stadtgebiet damit 50 Filialen. Rechnet man noch Supermärkte etwa von Edeka und Rewe sowie die Kaufland-Warenhäuser, die von Real übernommen wurden, hinzu, gehört Mönchengladbach zu den Städten in Deutschland mit einer besonders hohen Dichte an Einkaufsmöglichkeiten.