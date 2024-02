Stadtoberhaupt von Mönchengladbach So viel verdient der Oberbürgermeister nebenbei

Ein Oberbürgermeister wird nicht nur für seine Tätigkeit an der Stadtspitze (oder ganz korrekt: als Hauptverwaltungsbeamter) bezahlt. Er erhält auch Nebeneinkünfte etwa für Mandate in Gremien und Aufsichtsräten, in denen er die Stadt vertritt. Davon muss der Verwaltungschef aber das meiste Geld an die Stadtkasse abführen. Wie viel OB Felix Heinrichs (SPD) im vergangenen Jahr nebenbei verdient hat und wie viel davon er an die Stadtkasse weiterzahlen musste, zeigt die Aufstellung, die er wie vom Korruptionsbekämpfungsgesetz vorgeschrieben, dem Stadtrat vorlegen muss.