Fotos aus Mönchengladbach Was kreucht und fleucht denn da rund um Hehn?

Sein bevorzugtes Revier ist die Natur rund um Hehn in Mönchengladbach. „Ich bin oft in dem kleinen Biotop hinter dem Sportplatz unterwegs oder an der Paul-Moorschule“, sagt er. Was ihn dort bei seinen Touren erwartet, weiß er nie. Manchmal wolle er Gänse fotografieren und finde ein Reh im Gras. Manchmal sitze er auf einer Bank und vor ihm auf dem Tisch schaut ihn eine kleine Spinne an.