Was macht eigentlich? : Nahkämpfer mit heilenden Händen

Mönchengladbach Wenn der Atem dampft, das Wasser eiskalt ist, dann ist Kurt Brückers in seinem Element. Der 77-jährige Physiotherapeut fährt seit Jahrzehnten, oft auch zum Jahreswechsel, an die Nordsee zum Schwimmen bei Egmond aan Zee. Der frühere Bundeswehr-Nahkämpfer ist ein „harter Hund“ – und ein großer Menschenfreund.

77 ist er inzwischen und seit zwei Jahren Ruheständler - mit einem nach wie vor recht aktiven Leben. Jeder Tag beginnt für ihn immer noch mit seinem eigenen Fitness-Programm: intensive Übungen mit dem fünf Kilogramm schweren Medizinball, eine halbe Stunde Yoga, Meditieren, Bogenschießen, Training mit dem Deuserband - und bewusste Ernährung natürlich. All das hält gesund und fit, auch wenn die schmerzende Hüfte seine sportlichen Aktivitäten mittlerweile einschränkt. Doch der Sport tut gut: „Ich habe immer noch mein Kampfgewicht - 64 Kilogramm.“ So, wie damals bei der Bundeswehr, die ihn zum Nahkämpfer ausbildete, aber nicht als Berufssoldat gewinnen konnte.

Der mit 1,68 Metern nicht besonders große Mann vermittelt bei aller Quirligkeit Ruhe und Autorität. Erfolgreiche Leute aus Wirtschaft, Politik, bildender Kunst, Show-Business, Ballett und Theater haben ihm ebenso vertraut wie viele Sportler: Borussias Fußball-Profis mit ihren Trainern Hennes Weisweiler und Udo Lattek, Olympiasieger, Deutsche Meister, prominente Tennisspieler und Golfer. Kurt Brückers selbst war erfolgreich in vielen Sportarten: beim Fußball in Borussias D-Jugend (zusammen mit Herbert Laumen), im Schwimmen, in der Leichtathletik als Fünfkämpfer mit einer 100-Meter-Bestzeit von 10,9 Sekunden, als Judoka, Ringer und Gewichtheber (Westdeutscher Junioren-Meister). Später dann als Tennisspieler und schließlich beim Golfen. Handicap 10 hat er da erreicht, so manches Turnier gewonnen, ist immer noch aktiv und begeistert – aber trotzdem nicht restlos überzeugt: „Technisch ist Golf das schwerste Spiel – aber für mich zu wenig Sport.“