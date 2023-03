Ehrung in Mönchengladbach 26 junge Karnevalisten mit dem Ströppkesorden ausgezeichnet

Jüngste Ordensträgerin wurde die siebenjährige Lea Bungter von den Gelb-Blauen Funken, die extra in Gardeuniform erschienen war. Klaus Brose entlockte den jungen Karnevalisten weitere Informationen. So erfuhren die Gäste, dass Lucia Siekmann von der KG Uehllöecker in der letzten Session ihren ersten Spagat zeigte. Und Sarah Otten spielt seit Jahren Akkordeon. Marlene Lessenich (beide Schöpp op) klettert gerne in der Waldhausener Kirche. Auch der Traumberuf von Leonie Coenen (Wanloer Ströpp) wurde bekannt: Sie wollte im zarten Alter von drei Jahren Funkenmariechen werden. Bekannt ist jetzt, dass Janina Barkies und Sarah Hermens (Schwarz Gold Odenkirchen) die Sportart Cheerleading in Neuwerk ausüben und bereits eine Goldmedaille mit ihrer Mannschaft gewonnen haben.