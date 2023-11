Blaulicht in Mönchengladbach Nächtliche Alkoholfahrt – fünf Autos beschädigt

Update | Mönchengladbach · Eine Spur von Schäden hat in der Nacht zu Sonntag (5. November) eine jungen Frau mit ihrem Auto in Mönchengladbach hinterlassen. Sie war mit einer 18-Jährigen auf dem Beifahrersitz in der Innenstadt von Rheydt unterwegs. Was dann geschah.

05.11.2023, 13:32 Uhr

Die Fahrerin des Mercedes CDi 220 kam aus Richtung Gracht, geriet auf der Limitenstraße die Gegenseite (rechts) und rammte dort kurz vor der Durchfahrt vier parkende Pkw. Foto: Denisa Richters

Mit ihrem Mercedes CDi 220 ist eine 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag (5. November) von der Kreuzung mit der Gracht kommend auf die Limitenstraße in Richtung Odenkirchen gefahren. Dort verursachte sie einen folgenreichen Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen 1.14 Uhr von der Fahrbahn ab und geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort stieß der Pkw mit insgesamt vier geparkten Autos zusammen. Eines dieser Fahrzeuge wurde durch den Aufprall gegen die angrenzende Hauswand und in eine Einfahrt geschoben. Dadurch wurden Wände zerkratzt, ein Regenrohr zerbeult. Nur solche Spuren zeugen am Tag danach noch von dem nächtlichen Unfall. Auch einige Scherben eines Pkw-Rücklichts liegen noch auf dem Bürgersteig. Nur wenige Spuren – wie diese Autolicht-Scherben auf dem Bürgersteig – zeugen am Tag danach von der nächtlichen Unfallfahrt. Foto: Denisa Richters Die Frau am Steuer des Unfallwagens und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision verletzt. Ein bei der Fahrerin durchgeführter Alkoholtest fiel laut Polizei positiv aus. Im Krankenhaus wurde der 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein und der Mercedes CDi 220 wurden sichergestellt. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Beifahrerin konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Fahrerin blieb zur Beobachtung noch im Krankenhaus. Drei der vier geparkten Pkw wurden auf Wunsch ihrer Besitzer abgeschleppt. Den Gesamtschaden der Unfallfahrt schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Limitenstraße komplett gesperrt.

