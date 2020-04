Im Tiergarten in Odenkirchen ist Ruhe eingekehrt, Besucher dürfen wegen der Kontaktsperre nicht mehr kommen. Selbst die Tiere merken, dass etwas anders ist als sonst, sagt Tiergarten-Leiterin Katrin Ernst. Die Jungtiere erfreuen sich an den warmen Sonnenstrahlen. So wie dieses junge Lamm.