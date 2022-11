Otterdrillinge im Tiergarten Odenkichen : Drei auf einen Schlag

Mönchengladbach Bisher hatte man vergeblich auf Nachwuchs bei den kleinen Raubtieren im Mönchengladbacher Zoo gewartet. Jetzt kamen gleich drei auf einmal auf die Welt. Da freuen sich nicht nur die Tiergarten-Mitarbeiter.

Der Tiergarten Mönchengladbach ist in heller Aufregung. Schon länger werden dort Zwergotter – so genannte Kurzkrallenotter – gehalten und noch nie hat es Nachwuchs gegeben. Doch am 2. September war es soweit. Die Freude ist bei allen groß. Gleich drei kleine Otter erblickten das Licht der Welt. Die Drillinge sowie die Eltern sind wohlauf und erfreuen sich bester Gesundheit.

Die Welpen verbringen die ersten Lebenswochen ausschließlich in der Wurfkiste. Aus diesem Grund sind die Geschwister bisher auch nicht für die Besucher sichtbar. Mittlerweile sind die Drillinge jedoch so groß, dass sie in den nächsten Tagen die Wurfkiste verlassen werden. Ob das bereits am Wochenende der Fall ist, ist noch nicht absehbar, da das größtenteils vom Muttertier abhängig ist.