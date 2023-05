Tierischer Nachwuchs in Mönchengladbach Drillinge bei den Wanderfalken in der Josefkirche

Viele Jahre war das „Appartement mit Aussicht“ im Kirchturm der evangelischen Hauptkirche in Rheydt dauervermietet an seltene Vögel. Wanderfalken hatten sich in Glockennähe einquartiert und sich dort offenbar so wohl gefühlt, dass sie sich immer wieder einrichteten. Doch plötzlich war die beliebte Bleibe nicht mehr da. Im November 2021 musste die Kirchturmspitze abgetragen werden, weil sie marode war und saniert werden muss.