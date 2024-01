Aktion in Mönchengladbach „Nachmittag der Berufskollegs“ will Schülern Orientierung geben

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern können am Donnerstag, 18. Januar, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Mönchengladbach an acht Ständen von Berufskollegs aus der Stadt entlangschlendern. Dort wird es auf ungezwungene Weise möglich sein, sich über schulische Ausbildungsmöglichkeiten in den jeweiligen Einrichtungen zu informieren. Außerdem bekommen Besucherinnen und Besucher einen Überblick, welche Schulabschlüsse wo erworben werden können.