Hochschule Niederrhein : „Corona wirkt wie ein Brennglas für Probleme“

Mönchengladbach Ein Nachhaltigkeitstag mit Begegnungen war dieses Jahr nicht möglich. Aber bis 20. November gibt es digitale Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule Niederrhein.

Das A.U.G.E Institut und der AStA der Hochschule Niederrhein haben den Nachhaltigkeitstag in diesem Jahr als digitale Veranstaltungsreihe aufgelegt. Noch bis zum 20. November gibt es Veranstaltungen, in deren Zentrum die Frage steht: „Nachhaltigkeit – Covid-19: Liegen Chancen in der Krise?“